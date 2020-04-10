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Ярмоленко стал одной из главных причин бешеных долгов Вест Хэма

17:54 115 Читати українською
Ярмоленко стал одной из главных причин бешеных долгов Вест Хэма
Ярмоленко и другие игроки Вест Хэма / Getty Images

Вест Хэм оказался в затруднительной ситуации из-за больших расходов на протяжении последних трансферных окон.

Лондонский клуб должен 70 млн фунтов за трансферы, совершенные в 2018 и 2019 годах, информирует Football Insider.

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Большинство переходов во времена Пеллегрини осуществлялись с расчетом на несколько платежей, однако сейчас у "молотов" не хватает бюджета, чтобы разобраться с долгами. Полностью не "оплаченные" по меньшей мере три игрока – Фелипе Андерсон, Исса Диоп и Андрей Ярмоленко. Прошлый год получился для Вест Хэма убыточным (минус 28 млн фунтов), а текущий коронавирусный кризис ухудшит и без того нестабильные позиции лондонцев.

Напомним, Вест Хэм встретил вынужденную паузу на 16 строчке АПЛ, то есть команде Ярмоленко придется бороться за выживание в случае возобновления матчей.

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Трансферы Англия Исса Диоп Исса Диоп Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон Вест Хэм Вест Хэм
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