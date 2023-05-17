Полузащитник Аль-Айна Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком 26-го тура чемпионата ОАЭ в Fantasy, сообщает пресс-служба "боссов".

Ярмоленко забил гол, а VAR отобрал дубль – команда Реброва в шаге от выхода в финал Кубка

Украинец прекрасно проявил себя в матче с Аль-Батаехом, отметившись дублем, и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2. Как следствие, результативная игра 33-летнего хавбека принесла игрокам в Fantasy наибольшее количество баллов.

Напомним, Аль-Айн по итогам сезона завоевал серебро чемпионата ОАЭ и продолжает борьбу в Кубке лиги (в первом полуфинале подопечные Реброва одолели Аль-Наср 4:1).

Ярмоленко в текущем сезоне провел за Аль-Айн 32 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Ярмоленко дублем принес Реброву серебро чемпионата ОАЭ – команда украинцев еще может взять другой трофей