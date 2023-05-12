Ярмоленко дублем принес Реброву серебро чемпионата ОАЭ – команда украинцев еще может взять другой трофей
Команда Сергея Реброва не смогла повторить прошлогодний успех и заняла вторую строчку первенства, громко хлопнув дверью. Читайте отчет о завершающем поединке чемпионата на "Футбол 24".
ОАЭ, 26-й тур
Аль-Айн – Аль-Батаех – 5:2
Голы: Ярмоленко, 2, 61, Лаба, 20, 45+1, Сантос, 79 – Лоренси, 53 (п.), Абанг, 69
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В заключительном туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн принимал одного из аутсайдеров – Аль-Батаех. Подопечные Сергея Реброва еще раньше потеряли шанс завоевать золото первенства, поэтому боролись за престиж и второе место. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко уже в самом начале встречи вывел Аль-Айн вперед, с линии штранфого закрутив сферу в дальний угол. Лаба в середине тайма удвоил преимущество хозяев, а уже в добавленное время забил второй раз.
Сразу после перерыва гости с пенальти один гол отквитали, но Ярмоленко восстановил разрыв в счете в три мяча, оформив дубль – украинец воспользовался ошибкой голкипера и добил круглого в пустые ворота. Через 10 минут Аль-Батаех сократил отставание, однако Сантос в конце матча безумным ударом под перекладину поставил эффектную точку. Ярмоленко, к слову, провел на поле 83 минуты и был заменен на Мохамеда Ахмада.
Победа принесла Аль-Айну 54 очка и вторую строчку турнирной таблицы ОАЭ, которая дает право сыграть в квалификации азиатской Лиги чемпионов. Однако, для команды Реброва сезон еще не завершен: Ярмоленко и Ко ожидают полуфинальные поединки Кубка лиги против Аль-Насра (17 и 21 мая) и возможность завоевать хоть какой-то трофей.
Напомним, недавно Аль-Айн упустил шанс добыть Кубок президента ОАЭ, уступив по пенальти Шардже (12:13).
В текущем сезоне Ярмоленко провел за эмиратский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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