Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем 26-го туру чемпіонату ОАЕ у Fantasy, повідомляє прес-служба "босів".

Ярмоленко забив гол, а VAR відібрав дубль – команда Реброва за крок від виходу у фінал Кубка

Українець чудово проявив себе у матчі з Аль-Батаехом, відзначившись дублем, і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 5:2. Як наслідок, результативна гра 33-річного хавбека принесла гравцям у Fantasy найбільшу кількість балів.

Нагадаємо, Аль-Айн за підсумками сезону завоював срібло чемпіонату ОАЕ і продовжує боротьбу у Кубку ліги (у першому півфіналі підопічні Реброва здолали Аль-Наср 4:1).

Ярмоленко у поточному сезоні провів за Аль-Айн 32 поєдинки, в яких забив 12 голів і віддав 6 асистів.

Ярмоленко дублем приніс Реброву срібло чемпіонату ОАЕ – команда українців ще може взяти інший трофей