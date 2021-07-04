Галатасарай и Фенербахче борются за подписание вингера Вест Хэма, утверждает Haber365.

Вест Хэм повесил ценник на Ярмоленко

Турецкие клубы хотят воспользоваться тем, что "молоты" готовы продать украинца за скромную цену. Важным аргументом в переговорах станет зарплата. Галатасарай предложил Ярмоленко 2,5 млн евро в год, но Фенербахче сразу перебил эту ставку – 3 млн евро.

К слову, Андрей провел 24 матча в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Его контракт рассчитан еще на один год.

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