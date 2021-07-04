Галатасарай та Фенербахче борються за підписання вінгера Вест Хема, стверджує Haber365.

Вест Хем повісив цінник на Ярмоленка

Турецькі клуби хочуть скористатися тим, що "молоти" готові продати українця за скромну ціну. Важливим аргументом у переговорах стане зарплатня. Галатасарай запропонував Ярмоленку 2,5 млн євро на рік, але Фенербахче відразу перебив цю ставку – 3 млн євро.

До слова, Андрій провів 24 матчі у складі Вест Хема в сезоні 2020/21, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів. Його контракт розрахований ще на один рік.

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