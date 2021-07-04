Сборная Украины сильно разочаровала в 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Разгромное поражение оставляет "сине-желтых" за бортом соревнований. Реакция соцсетей – уже на "Футбол 24".

Украинская сказка на Евро-2020 завершилась жестоким избиением в Риме. Команда Шевченко, оставив все силы в противостоянии со шведами, сложила оружие перед звездной Англией. Мы возвращаемся домой с полной сумкой голов. Правда четвертьфинал турнира можно считать большим успехом. В соцсетях в основном просят сосредоточиться как раз на положительных моментах. Но и критики хватает.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм

Журналист Игорь Цыганик гордится сборной даже после 0:4.

Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко тоже призывает не грустить. Мол, мы попали в топ-8 Евро, что уже немало.

Ведущий ютуб-канала Бомбардир Роман Бебех благодарит команду за эмоции.

Журналист Руслан Свирин считает, что в четвертьфинале столько пропускать нельзя.

Агент и менеджер Вячеслав Заховайло – о доминировании "футбола слонов".

Главред журнала Футбол Артем Франков испытывает большой стыд за результат.

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко жалуется на ужасные провалы в обороне.

Комментатор Кирилл Круторогов коротко объясняет причины римского фиаско.

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко трогательно поддержал наших ребят.

А вот ведущий YouTube-проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк не лезет за словом в карман.

Главред Футбол 24 Олег Бабий пишет о полных штанах... и далеко не радости.

Главный редактор информационных проектов 24 канала Анатолий Яворский возмущается из-за критики в адрес сборной Украины.

Экс-нардеп Андрей Шкиль не понял фокуса с заменами.

Герой дня: Каспер Юлманд скандально програвав Шахтарю і навчився жити без Еріксена – тепер за нього вся Україна!