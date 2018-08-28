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Ярмоленко в стартовом составе Вест Хэма на матч против Уимблдона

20:55 206 Читати українською
Ярмоленко в стартовом составе Вест Хэма на матч против Уимблдона
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Сегодня Вест Хэм Андрея Ярмоленко сыграет против Уимблдона в матче Кубка Англии.

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини решил провести ротацию в поединке Кубка Англии против Уимблдона. Чилиец сделал 9 замен по сравнению с предыдущим матчем против Арсенала.

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Украинец Андрей Ярмоленко впервые появится в основном составе лондонской команды.

Поединок Кубка Англии Вест – Хэм АФК Уимблдон состоится сегодня в 21:45.

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Англия Главное Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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