Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти Вімблдона

Сьогодні Вест Хем Андрія Ярмоленка зіграє проти Вімблдона у матчі Кубка Англії.

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні вирішив провести ротацію у поєдинку Кубка Англії проти Вімблдона. Чилієць зробив 9 замін у порівнянні з попереднім матчем проти Арсенала.

Пеллегріні розповів, чому не ставить Ярмоленка в старті

Українець Андрій Ярмоленко вперше з'явиться в основному складі лондонської команди.

Поєдинок Кубка Англії Вест – Хем АФК Вімблдон відбудеться сьогодні о 21:45.

"Ворожнеча з президентом закінчилась": чому Ярмоленко майже не грає за Вест Хем