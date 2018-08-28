Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти Вімблдона

Ліга чемпіонів — 20:58 10382
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Динамо – Аякс: стартові склади на матч плей-офф Ліги чемпіонів
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Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в ЄвропіЛіга чемпіонів — 20:44 2413
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"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід ЛунінаІспанія — 19:11 4695
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Форум елітних тренерів УЄФА: Фонсека у списку запрошених, Зідан, Сімеоне та Гвардіола – ніСвіт — 18:24 1192
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Варді та Кехілл завершили кар'єру в збірній АнгліїАнглія — 17:37 642
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