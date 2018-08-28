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Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти Вімблдона

20:55 1938 Читать на русском
Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти Вімблдона
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Сьогодні Вест Хем Андрія Ярмоленка зіграє проти Вімблдона у матчі Кубка Англії.

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні вирішив провести ротацію у поєдинку Кубка Англії проти Вімблдона. Чилієць зробив 9 замін у порівнянні з попереднім матчем проти Арсенала.

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Українець Андрій Ярмоленко вперше з'явиться в основному складі лондонської команди.

Поєдинок Кубка Англії Вест – Хем АФК Вімблдон відбудеться сьогодні о 21:45.

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Головне Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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