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Ярмоленко сделали операцию в Лондоне – новые подробности травмы

22 октября 12:19 1655 Читати українською
Ярмоленко сделали операцию в Лондоне – новые подробности травмы
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко был прооперирован после того, как получил травму в матче с Тоттенхэмом.

Сегодня утром в одной из элитных лондонских клиник Андрею Ярмоленко сделали операцию, информирует Zbirna.com.

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Издание сообщило дополнительные подробности, которые могли повлиять на такую ​​травму полузащитника сборной Украины. Дело в том, что в последнем матче за национальную команду он получил сильный удар по ахиллу.

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После возвращения в клуб Андрей прошел все необходимые процедуры, но в начале поединка с Тоттенхэмом футболист снова получил удар по правой ноге. Отмечается, что совокупность этих факторов и привела к такой ужасной травме.

Англия9 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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Англия Главное Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом Вест Хэм - Тоттенхэм
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