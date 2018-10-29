Ярмоленко сделали операцию в Лондоне – новые подробности травмы

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко был прооперирован после того, как получил травму в матче с Тоттенхэмом.
Сегодня утром в одной из элитных лондонских клиник Андрею Ярмоленко сделали операцию, информирует Zbirna.com.
Вест Хэм – Тоттенхэм: травма Ярмоленко, которая шокировала Арнаутовича, или Чемпион мира спасает лучший старт в истории
Издание сообщило дополнительные подробности, которые могли повлиять на такую травму полузащитника сборной Украины. Дело в том, что в последнем матче за национальную команду он получил сильный удар по ахиллу.
"Это ужасный удар для Вест Хэма": Ярмоленко выбыл надолго – стали известны результаты обследования
После возвращения в клуб Андрей прошел все необходимые процедуры, но в начале поединка с Тоттенхэмом футболист снова получил удар по правой ноге. Отмечается, что совокупность этих факторов и привела к такой ужасной травме.