Вест Хэм – Тоттенхэм: травма Ярмоленко, шокировавшая Арнаутовича, или Чемпион мира спасает лучший старт в истории

Вест Хэм Ярмоленко принимал Тоттенхэм в 9-м туре АПЛ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в субботу, 20 октября, в 17:00. Лондонское дерби было сыграно на местном Олимпийском. Тоттенхэм боролся с Арсеналом за последнее, 4-е место в зоне ЛЧ. Команда Андрея Ярмоленко после 3-матчевой успешной серии в АПЛ проиграла и находилась на 15-м месте. Вест Хэм набрал 7 очков. Игру транслировал канал "Футбол 1".

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

В первые 4 минуты команды обменялись моментами своих форвардов. Ламела пробил во внешнюю сетку, а Арнаутович проверил Льориса на самым сильным ударом. Ярмоленко мог воспользоваться свободным пространством на правом фланге, но навесной пас Андрея привел лишь к угловому – возможно, лучше было взять игру на себя и попробовать пробить, поскольку подобные передачи с флангов все никак не проходили. Лукас Моура локтем разбил в кровь лицо Сабалеты. Защитник Вест Хэма на несколько минут покинул поле и даже вынужден был менять окровавленные трусы, но судья проигнорировал эпизод.

Пеллегрини обеспокоен травмой Ярмоленко – тренер прокомментировал инцидент

Хозяева на время перехватили инициативу, но позиционные атаки не проходили так же, как и контрвыпады. Кейна почти вывели один на один с Фабиански, но отчаянный рывок и подкат Диопа спас "молотов" от больших неприятностей. Андерсон и Ярмоленко никак не могли нащупать свою игру – в первые 30 минут матча худшие игроки в составе обеих команд по версии Whoscored.

Украинец наконец-то взорвался на 37-й минуте. Ярмоленко перебрался на левый фланг, получил пас на скорости, выдал под удар Снодграсу – заблокировали. После подачи углового Андрей получил тяжелую травму. Экс-динамовец, пытаясь сыграть на добивании, плохо поставил обе ноги и упал на газон, корчась от боли. Вынужденная замена. Ярмоленко даже не смог подняться на ноги... Голеностоп или ахилл на ровном месте, и это может быть надолго.

Будто этого было мало, Вест Хэм еще и пропустил гол в раздевалку. Сиссоко уничтожил Андерсона на фланге, а Ламела головой кивнул мяч в ворота. В компенсированное время Фабиански спас хозяев двойным сейвом.

46 mins

West Ham 0-1 Tottenham



A brief update on Andriy Yarmolenko who went down in the first half – the Ukrainian has been taken to hospital with an ankle injury. #COYI — WHU Billy Whizzz (@WHUBillyWhizzz) 20 жовтня 2018 р.

Новая информация по поводу травмы звезды сборной Украины. Ярмоленко госпитализирован сразу после первого тайма лондонского дерби. Предварительный диагноз – повреждения голеностопного сустава.

В начале второго тайма Арнаутович пробил головой, однако Льорис в красивом прыжке вытащил круглого из-под перекладины. Тот же Марко сыграл на добивании с линии штрафной, однако чемпион мира снова встал на пути гола. После перерыва Тоттенхэм фактически ничего не создавал, а Вест Хэм в 8 раз чаще стрелял по воротам за первые 30 минут второй половины. Чичарито классно разыграл стеночку с Арнаутовичем и забил, но взятие ворот справедливо отменено из-за офсайда. На последних минутах австриец третий раз проиграл дуэль вратарю сборной Франции.

Благодаря Льорису Тоттенхэм четвертый раз подряд победил в АПЛ и сравнялся по очкам с вице-лидером Челси (по 21). Команда Ярмоленко осталась на 15-м месте.

Ярмоленко снова получил серьезную травму – выглядело жутковато

Где-то уже мы это видели. Андрей в Боруссии пропустил несколько месяцев из-за травмы ахиллово сухожилия. В дерби с Тоттенхэмом он не мог подняться на ноги, когда плохо приземлись на газон. Боль, слезы, госпитализация. Есть опасения, что как минимум в 2018-м году мы экс-динамовца на поле не увидим. Украинец не лучшим образом вошел в игру, но на фоне другого вингера Фелипе Андерсона выглядел чуть ли не лидером команды.

Самое обидное, что Ярмоленко едва только активизировался, а Вест Хэм начал доминировать, как случилась эта жуткая травма. Арнаутович схватился за голову, когда увидел состояние партнера. Австриец, как и главный тренер Пеллегрини, поддержал Андрея, который смог покинуть поле только на носилках, используемых в случае тяжелых травм. Пожелаем игроку сборной Украины как можно быстрее выздороветь – он нужен и нам, и своему клубу. В воскресенье станут известны результаты детального медосмотра Ярмоленко.





Тоттенхэм был хуже, Кейн провалился, но исторический рекорд побит

В какой-то мере можно сказать, что это победа на классе. Ее не было бы без гениального Эрика Ламели, который выжал максимум из нескольких крошечных моментов своей команды. Даже по ожидаемым голам xG счет должен был быть 1:1. Вест Хэм не заслужил проиграть, хотя моментами играл слишком просто (постоянные навесы и прострелы, не хватало креатива от фланговых игроков, который мы видели в предыдущих успешных матчах "молотов") и где-то даже примитивно.

Для Почеттино не купили НИ ОДНОГО футболиста летом. Тем не менее Тоттенхэм выдал свой лучший старт в истории АПЛ (21 балл за 9 стартовых матчей) и выглядит теневым претендентом на чемпионство. Только 2 очка отставания от лидера – все еще может случиться. Тем более, когда в твоем составе есть чемпион мира Уго Льорис. Вратарь сборной Франции стал настоящим героем встречи – 4 сейвы стали ночным кошмаром Арнаутовича.

Марко был значительно активнее и интереснее, чем Кейн, которого полностью "съел" Исса Диоп. Не хватало Ярмоленко, с которым у него как нельзя лучше понимание на поле. Возможно, поэтому Арни так остро реагировал на его травму. В свою очередь Фелипе Андерсон стал еще одним звездным игроком атаки, который провалил игру. А вот другой бразилец Лукас Моура показал экс-лациали, как надо играть в условиях строгого сопротивления обороны.

Англия. АПЛ, 9 тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:1

Голы: Ламела, 44