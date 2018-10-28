Ярмоленку зробили операцію в Лондоні – нові подробиці травми

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко був прооперований після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.

Сьогодні вранці в одній з елітних лондонських клінік Андрію Ярмоленку зробили операцію, інформує Zbirna.com.

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Видання повідомило додаткові подробиці, які могли вплинути на таку травму півзахисника збірної України. Справа в тому, що в останньому матчі за національну команду він отримав сильний удар по ахіллу.

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Після повернення в клуб Андрій пройшов всі необхідні процедури, але на початку поєдинку з Тоттенхемом футболіст знову отримав удар по правій нозі. Зазначається, що сукупність цих факторів і призвела до такої жахливої травми.