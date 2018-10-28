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Ярмоленку зробили операцію в Лондоні – нові подробиці травми

22 жовтня 12:20 8713 Читать на русском
Ярмоленку зробили операцію в Лондоні – нові подробиці травми
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко був прооперований після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.

Сьогодні вранці в одній з елітних лондонських клінік Андрію Ярмоленку зробили операцію, інформує Zbirna.com.

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Видання повідомило додаткові подробиці, які могли вплинути на таку травму півзахисника збірної України. Справа в тому, що в останньому матчі за національну команду він отримав сильний удар по ахіллу.

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Після повернення в клуб Андрій пройшов всі необхідні процедури, але на початку поєдинку з Тоттенхемом футболіст знову отримав удар по правій нозі. Зазначається, що сукупність цих факторів і призвела до такої жахливої травми.

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Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
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Англія Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Вест Хем - Тоттенхем
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