Украинский легионер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не может примириться с циничным разрушением оккупантами его родного Чернигова.

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На своей странице в социальной сети Instagram он выложил видеоролик, четко показывающий, каким был город до и после вторжения российских "освободителей".

"Мы никогда этого не простим. Путин – ты дерьмо", – подписал видео Ярмоленко.

Напомним, мэр Чернигова Владислав Атрошенко ранее сообщал, что российские войска уже уничтожили город на 70%.

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