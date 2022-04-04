Український легіонер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко не може змиритися з цинічним руйнуванням окупантами його рідного Чернігова.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він виклав відеоролик, який чітко показує, яким було місто до і після вторгнення російських "визволителів".

"Ми ніколи цього не пробачимо. Путін – ти лайно", – підписав відео Ярмоленко.

Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко раніше повідомляв, що російські війська вже знищили місто на 70%.

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