Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко доволен проходом в 1/8 финала Кубка Англии.

"Молоты" уничтожили Донкастер со счетом 4:0, а украинец оформил второй гол.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Донкастер – 4:0

"Проходим в следующий раунд, хорошая работа, парни", – написал Ярмоленко после поединка. Следующим соперником Вест Хэма станет победитель матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, который состоится 24 января.

Добавим, что Ярмоленко провел 17 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 4 ассистами.

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