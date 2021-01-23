Ярмоленко прокомментировал триумфальное выступление Вест Хэма в Кубке Англии
23:32 - Читати українською
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко доволен проходом в 1/8 финала Кубка Англии.
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"Молоты" уничтожили Донкастер со счетом 4:0, а украинец оформил второй гол.
Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Донкастер – 4:0
"Проходим в следующий раунд, хорошая работа, парни", – написал Ярмоленко после поединка. Следующим соперником Вест Хэма станет победитель матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, который состоится 24 января.
Добавим, что Ярмоленко провел 17 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 4 ассистами.
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