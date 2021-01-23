Ярмоленко прокоментував тріумфальний виступ Вест Хема в Кубку Англії
23:32 - Читать на русском
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко задоволений проходом в 1/8 фіналу Кубка Англії.
завершено
"Молоти" знищили Донкастер з рахунком 4:0, а українець оформив другий гол.
Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Донкастер – 4:0
"Проходимо в наступний раунд, хороша робота, хлопці", – написав Ярмоленко після поєдинку. Наступним суперником Вест Хема стане переможець матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, який відбудеться 24 січня.
Додамо, що Ярмоленко провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 4 асистами.
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