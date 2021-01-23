Вест Хэм получил комфортное преимущество в два мяча до перерыва. Сначала Андрей Ярмоленко отличился предголевым пасом, а затем забил и сам.

Ярмоленко полезно отыграл в Кубке Англии: эффектно забил, отдал предголевой пас и справился с неудобной ролью

Избиение Донкастера продолжилось во второй половине. Кипер гостей Белком крутился белкой, но и он не спас, когда Батлер срезал мяч в собственные ворота. Последний гол Вест Хэма в активе Афолаяна – 4:0.