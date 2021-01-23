Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Донкастер – 4:0
20:26 - Читати українською
Вест Хэм разбил Донкастер в 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Донкастер.
завершено
Вест Хэм получил комфортное преимущество в два мяча до перерыва. Сначала Андрей Ярмоленко отличился предголевым пасом, а затем забил и сам.
Ярмоленко полезно отыграл в Кубке Англии: эффектно забил, отдал предголевой пас и справился с неудобной ролью
Избиение Донкастера продолжилось во второй половине. Кипер гостей Белком крутился белкой, но и он не спас, когда Батлер срезал мяч в собственные ворота. Последний гол Вест Хэма в активе Афолаяна – 4:0.
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