Мастерская подсечка Андрея Ярмоленко в поединке против Донкастера (4:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии претендует на звание лучшего гола Вест Хэма в январе.

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Из первой команды "молотобойцев" конкуренцию украинцу составили Крейг Доусон, Пабло Форналс, Томаш Соучек. Проголосовать за Андрея можно на официальном сайте лондонского клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко 14 раз появлялся на поле.

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