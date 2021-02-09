Ярмоленко претендует на звание автора самого красивого гола Вест Хэма в январе
12:14 - Читати українською
В лагере Вест Хэма подводят итоги прошедшего месяца.
Мастерская подсечка Андрея Ярмоленко в поединке против Донкастера (4:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии претендует на звание лучшего гола Вест Хэма в январе.
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Из первой команды "молотобойцев" конкуренцию украинцу составили Крейг Доусон, Пабло Форналс, Томаш Соучек. Проголосовать за Андрея можно на официальном сайте лондонского клуба.
В нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко 14 раз появлялся на поле.
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