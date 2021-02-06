"Я помню, как Андрей переходил в Англию. Он из Динамо шёл в Европу. Сначала это была дортмундская Боруссия. Почему он переходил в Боруссию? Там был тренер Петер Бос, который играл в тот же футбол, который был в Динамо под руководством Реброва.

Ярмоленко снова стал самым высокооплачиваемым игроком Вест Хэма

Соответственно, клуб подбирал Ярмоленко на позицию правого вингера. В Боруссии Петера Боса Ярмоленко прекрасно выглядел. Когда пишут, что он провалился в Германии – это абсолютная неправда.

Насколько я знаю, Вест Хэм не планирует избавляться от Ярмоленко. У него полтора года контракта. Все говорят: беда, катастрофа, не играет. Но в Вест Хэме им довольны. Для Мойеса Ярмоленко – очень сильная опция с точки зрения футболиста, который может выйти со скамейки запасных. В Кубке он играл на позиции нападающего. Забил гол и всем уже Ярмоленко нравится.

Андрей в сборной и в Вест Хэме – это два разных футболиста по своим функциям, статусу и влиянием в раздевалке. Я уверен, что Ярмоленко – это сердце и душа нашей сборной", – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

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