Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив у різноманітні рейтинги статистики завдяки своєму виступу в матчі Кубка англійської ліги проти Халл Сіті (5:1).

Українець став першим за два роки гравцем, який в одному матчі Кубка англійської ліги відзначився двома голами та двома асистами, повідомляє Opta.

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Цікаво, що минулого разу це зробив одноклубник Ярмоленка. Роберт Снодграс став головною дійовою особою у матчі Вест Хем – Маклсфілд (8:0), який відбувся 26 вересня 2018 року. Шотландець відзначився голом і у поєдинку з Халлом, а результативну передачу йому віддав саме Ярмоленко.

До слова, свій наступний матч Вест Хем проведе 27 вересня – "молоти" прийматимуть Вулверхемптон в рамках 3 туру АПЛ.

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