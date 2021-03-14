Андрей Ярмоленко уже приступил к тренировкам, информирует официальный сайт "молотов". Правда, пресс-служба не уточняет, занимается он в общей группе или еще индивидуально.

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Стоит заметить, что Ярмоленко не был включен в заявку на матч против МЮ. Все же это можно считать положительным сигналом для Андрея Шевченко, ведь коуч "сине-желтых" вызвал его на мартовские встречи отбора на ЧМ-2022.

Напомним, украинец повредил связки колена еще в феврале. До этого Андрей провел 21 матч за Вест Хэм во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и еще отдал 4 результативные передачи.

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