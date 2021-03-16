Зинченко – в четвертьфинале Лиги чемпионов! Манчестер Сити победил Боруссию М, забив пару красивых голов
Манчестер Сити победил гладбахскую Боруссию (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".
Манчестер Сити уверенно выиграл первую дуэль с Боруссией и подошел к ответному матчу большим фаворитом на четвертьфинал. Гладбаху нужно было чудо, чтобы обыграть монструозных "горожан" (23 победы в 24 матчах), или по крайней мере просто навязать им борьбу.
Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча
Эксперименты Гвардиолы
Александр Зинченко остался в запасе Манчестер Сити, а вместо него слева в обороне вышел Канселу. Правда, португалец почти не играл на фланге. В позиционных атаках он смещался в центр и действовал рядом с Родри. Номинальные хозяева делали билд-ап по схеме 2-4. Стоунз и Диаш глубже, а Гюндоган отходил влево и располагался на одной линии с Канселу, Родри и Уокером.
Группа атаки "горожан" выглядела необычно. Пеп вышел на игру без форвардов – в центре атаки поочередно располагались Силва и де Брюйне, а еще туда постоянно вбегали Фоден и Гюндоган. Выглядело это все очень динамично и интересно. Сити выманивал соперника в прессинг, после чего прорывался к воротам.
Блицкриг против немцев
Манчестер Сити на старте встречи тотально контролировал мяч, владение доходило до 85%. Рывки Фодена и Гюндогана из глубины создавали обороне Гладбаха огромные проблемы, но немцев спасал голкипер.
И все же к середине тайма "горожане" организовали две атаки, в которых Зоммер был бессилен. Де Брюйне роскошно выстрелил под перекладину с линии штрафной и открыл счет. Фоден прорвался через центр и выкатил на удар Гюндогану – Илкай закрепил преимущество Сити. Красиво! Искренние эмоции довольного Гвардиолы:
Сонный футбол
Будущие чемпионы Англии продолжали доминировать, периодически создавая моменты (наиболее эффектным был удар КдБ со штрафного – Зоммер вытащил из-под перекладины). Боруссия освоилась и действовала более слаженно, однако до реальных моментов дело не доходило. Если не считать такими слабые удары Эмболо и Штиндля.
В конце тайма прессинг "жеребцов" начал давать плоды. Манчестер Сити, кажется, убаюкал себя непрерывными перепасовками и пропустил два острых выпада. Боруссия в несколько передач прошла от своей штрафной до чужой, а Тюрам качнул Уокера и пробил в дальний угол – неточно. Вскоре француз выступил уже ассистентом и отпасовал на Эмболо – опять не хватило точности.
Полчаса для Зинченко
Александр вышел на 63-й минуте вместо Канселу и перенял его функции, описанные выше. Во время владения украинец шел в полузащиту, где помогал разыгрывать мяч. Он, конечно, реже пасовал вперед, чем Жоау, и почти не обострял, но позиционную игру команды не портил.
У Зинченко 100% точности передач, но больше похвастаться нечем:
Второй тайм обошелся без голов. У Манчестер Сити дважды перспективно выходил на ударную позицию Марез, однако с его выстрелами образцово справился Зоммер. Еще трижды Рияд не попал в створ. Гол престижа за Боруссию мог забить Вольф – мяч просвистел над перекладиной.
"Горожане" во второй раз обыграли Гладбах со счетом 2:0 и спокойно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там соперниками Зинченко могут стать Ливерпуль, ПСЖ, Боруссия Д, Порту, Реал, Бавария (на 99%) и Челси или Атлетико.
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