Ярмоленко попал в топ-тройку приобретений игроков Fantasy перед 8-м туром АПЛ

Достижения Андрея Ярмоленко в последних матчах Вест Хэма не остались без внимания любителей "фэнтези" английской Премьер-лиги.

Украинский вингер "молотков" попал в тройку игроков Fantasy АПЛ, которых чаще всего покупали в течение последней недели.

Ярмоленко: Моя лучшая игра за Вест Хэм еще впереди

Ярмоленко приобрели уже более 300 тысяч любителей онлайн-игры, впереди только хавбек Челси Мейсон Маунт и вингер Манчестер Сити Рияд Марез. Следует отметить, что звезда сборной Украины получил место в символической сборной Fantasy АПЛ прошлого тура благодаря голу в ворота Манчестер Юнайтед. Уже сегодня Вест Хэм будет принимать Кристал Пэлас, а Ярмоленко попытается не разочаровать поклонников игры, которые сделали на него ставку.

Основная цель игроков в Fantasy – собрать максимально эффективную команду из 15 футболистов за фиксированную сумму (в АПЛ она составляет условные 100 млн фунтов, к примеру, текущая стоимость Ярмоленко – 6 млн).

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