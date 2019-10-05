Ярмоленко потрапив у топ-трійку придбань гравців Fantasy перед 8-м туром АПЛ

Досягнення Андрія Ярмоленка в останніх матчах Вест Хема не залишилися поза увагою любителів "фентезі" англійської Прем'єр-ліги.

Український вінгер "молотків" потрапив до трійки гравців Fantasy АПЛ, яких найчастіше купували упродовж останнього тижня.

Ярмоленко: Моя найкраща гра за Вест Хем ще попереду

Ярмоленка придбали вже понад 300 тисяч любителів онлайн-гри, попереду лише хавбек Челсі Мейсон Маунт і вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез. Слід зазначити, що зірка збірної України отримав місце у символічній збірній Fantasy АПЛ минулого тура завдяки голу у ворота Манчестер Юнайтед. Вже сьогодні Вест Хем прийматиме Крістал Пелас, а Ярмоленко спробує не розчарувати прихильників гри, які зробили на нього ставку.

Основна мета гравців у Fantasy – зібрати максимально ефективну команду з 15 футболістів за фіксовану суму (в АПЛ вона складає умовні 100 млн фунтів, до прикладу, поточна вартість Ярмоленка – 6 млн).

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду