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Ярмоленко потрапив у топ-трійку придбань гравців Fantasy перед 8-м туром АПЛ

13:46 520 Читать на русском
Ярмоленко потрапив у топ-трійку придбань гравців Fantasy перед 8-м туром АПЛ
Андрій Ярмоленко / Reuters

Досягнення Андрія Ярмоленка в останніх матчах Вест Хема не залишилися поза увагою любителів "фентезі" англійської Прем'єр-ліги.

 

Український вінгер "молотків" потрапив до трійки гравців Fantasy АПЛ, яких найчастіше купували упродовж останнього тижня.

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Ярмоленка придбали вже понад 300 тисяч любителів онлайн-гри, попереду лише хавбек Челсі Мейсон Маунт і вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез. Слід зазначити, що зірка збірної України отримав місце у символічній збірній Fantasy АПЛ минулого тура завдяки голу у ворота Манчестер Юнайтед. Вже сьогодні Вест Хем прийматиме Крістал Пелас, а Ярмоленко спробує не розчарувати прихильників гри, які зробили на нього ставку.

Основна мета гравців у Fantasy – зібрати максимально ефективну команду з 15 футболістів за фіксовану суму (в АПЛ вона складає умовні 100 млн фунтів, до прикладу, поточна вартість Ярмоленка – 6 млн).

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Українці за кордоном Вест Хем - Крістал Пелас
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