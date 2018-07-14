Ярмоленко помог Вест Хэму победить Уиком в контрольном матче

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко начал свой путь в новом клубе с победы.
В контрольном поединке в рамках подготовки к новому сезону АПЛ Вест Хэм сыграл с командой третьего дивизиона Англии Уикомом.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав и сыграл первый тайм, после чего был заменен.
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28-летний украинец сыграл на правом фланге атаки. Ярмоленко был активен, создал несколько моментов и мог забить, но после подачи углового пробил головой в перекладину.
Контрольный матч
Уиком – Вест Хэм – 0:1
Гол: Арнаутович, 34
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