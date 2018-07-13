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Ярмоленко: Когда на фотосессии в Вест Хэме сказали скрестить руки, рассказал, что это знак Шахтера

12:13 214 Читати українською
Ярмоленко: Когда на фотосессии в Вест Хэме сказали скрестить руки, рассказал, что это знак Шахтера
Андрей Ярмоленко / Фото: ФК Вест Хэм

Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о курьезном случае на первой фотосессии в клубе.

"Когда на фотосессии представители Вест Хэма сказали мне скрестить руки, чтобы изобразить молотки, я сразу начал смеяться.

"Вест Хэм – грозная сила, лучше Шевченко и качественное усиление", – реакция английского твиттера на переход Ярмоленко

Затем объяснил, мол, в Украине есть принципиальное противостояние между Шахтером и Динамо. Что я – динамовец, а этот символ – знак "горняков". Так и сказал: "Будут меня "травить" по этому поводу.

Мы потом вспомнили историю и пришли к выводу, что в Вест Хэме этот знак появился гораздо раньше. Надеюсь, теперь у меня будет много дерби ...", – рассказал Ярмоленко порталу Команда 1.

"Ярмоленко должен был идти в Милан": автор, который скептически оценивал Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма о украинце

Теги
Шахтер Шахтер Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо Киев Вест Хэм Вест Хэм
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