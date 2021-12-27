Ярмоленко помог в голевых атаках – видеообзор матча Вест Хэм – Брайтон – 2:2
20:36 - Читати українською
Вест Хэм сыграл вничью с Брайтоном рамках 15-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
82’ Томаш Соучек
Нил Мопей 44’
Льюис Данк 70’
44’ Нил Мопей
70’ Льюис Данк
82’ Томаш Соучек
Встречались 10-я и 17-я команды лиги. Гости дважды вырывались вперед, но лондонцам хватало сил отыграться. Ярмоленко вышел на второй тайм и принял активное участие в обоих забитых мячах своей команды.
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После этого матча Вест Хэм набрал 22 очка и остался десятым. Брайтон сумел подняться на одну ступеньку, безвыигрышная серия "чаек" насчитывает уже 6 матчей подряд.
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