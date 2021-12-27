Вест Хем зіграв унічию з Брайтоном рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Зустрічалися 10-та та 17-та команди ліги. Гості двічі виривалися уперед, але лондонцям вистачало сил відігратися. Ярмоленко вийшов на другий тайм і взяв активну участь в обох забитих м'ячах своєї команди.

Ліверпуль розписав сенсаційну нічию з Вест Бромвічем, Ярмоленко допоміг Вест Хему врятуватись від поразки Брайтону

Після цього матчу Вест Хем набрав 22 очки і залишився десятим. Брайтон таки зумів піднятися на одну сходинку, безвиграшна серія "чайок" налічує уже 6 поєдинків поспіль.