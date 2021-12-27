Ярмоленко допоміг у гольових атаках – відеоогляд матчу Вест Хем – Брайтон – 2:2
20:36 - Читать на русском
Вест Хем зіграв унічию з Брайтоном рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
82’ Томаш Соучек
Ніл Мопей 44’
Льюїс Данк 70’
44’ Ніл Мопей
70’ Льюїс Данк
82’ Томаш Соучек
Зустрічалися 10-та та 17-та команди ліги. Гості двічі виривалися уперед, але лондонцям вистачало сил відігратися. Ярмоленко вийшов на другий тайм і взяв активну участь в обох забитих м'ячах своєї команди.
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Після цього матчу Вест Хем набрав 22 очки і залишився десятим. Брайтон таки зумів піднятися на одну сходинку, безвиграшна серія "чайок" налічує уже 6 поєдинків поспіль.
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