Андрей Ярмоленко определился с игровым номером, под которым будет выступать в команде Сергея Реброва.

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил, что очень рассчитывает на новичка. Аль-Айн отдал лидеру сборной Украины почетную десятку, сообщив об этом в клубном Twitter.

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Последний раз Ярмоленко носил 10-й номер еще в Динамо, из которого в 2017-м перешел в Боруссию. В Дортмунде Андрей играл под 9-м номером, а в Вест Хэме сначала выбрал 20-й, а позже взял "семерку", которая закреплена за ним и в сборной Украины.

Напомним, 32-летний украинец переехал в ОАЭ на правах свободного агента после завершения контракта с Вест Хэмом. Соглашение Ярмоленко рассчитано на один сезон.

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