Андрій Ярмоленко визначився з ігровим номером, під яким виступатиме в команді Сергія Реброва.

Клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердив, що дуже розраховує на новачка. Аль-Айн віддав лідеру збірної України почесну десятку, повідомивши про це у клубному Twitter.

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Востаннє Ярмоленко носив 10-й номер ще в Динамо, з якого у 2017-му перейшов у Борусію. В Дортмунді Андрій грав під 9-м номером, а у Вест Хемі спершу обрав 20-й, а пізніше взяв "сімку", яка закріплена за ним і у збірній України.

Нагадаємо, 32-річний українець переїхав в ОАЕ на правах вільного агента після завершення контракту з Вест Хемом. Угода Ярмоленка розрахована на один сезон.

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