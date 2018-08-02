Ярмоленко получил сообщение и интересную оценку от лучшего игрока Вест Хэма Арнаутовича

Андрей Ярмоленко и Марко Арнаутович – фанаты Вест Хэма много ждут от этой связки

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко нарвался на комплименты от лидера своего нового клуба. Лучший бомбардир Вест Хэма в летних спаррингах Марко Арнаутович оценил трансферы "молотобойцев".

Андрей Ярмоленко травмировался, но получил в свой адрес приятные слова от партнера по линии атаки. Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович отправил общий месседж новичкам Вест Хэма: "Сейчас настало время для всех футболистов, которые пришли сюда, показать, на что они способны".

Арни, который забил 5 голов в 4-х летних спаррингах, оценил своих новых партнеров в разговоре с официальным сайтом лондонского клуба.

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"Мы многое знаем о Джеке Уилшере и его работе в АПЛ за все эти годы. Фредерикс и Диоп являются новыми лицами для меня. Я не видел их раньше, но после совместной тренировочной работы могу сказать, что у них есть определенное качество. В конце концов, иначе бы их здесь не было.

Все знают, кто такой Андрей Ярмоленко и что он вытворял в Украине. Эта лига не столь высоких уровня и требований, но он провел много матчей в Лиге чемпионов и показал свой класс против больших команд.

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Я также слышал много хороших отзывов об этом Фабиане Бальбуэне, который прибыл из Бразилии. Он был игроком сезона во всей лиге.

Те, кто играли в итальянской Серии А, знают, на что способен Фелипе Андерсон. Мы заплатили за него большие деньги и, очевидно, убеждены, что он может делать замечательные вещи в атаке", – рассказал Арнаутович, который мог бы играть и на позиции Ярмоленко, но в последнее время начал феерить на месте центрфорварда, где в команде есть также знаменитый мексиканец Чичарито.

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