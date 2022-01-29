Вест Хэм и еще несколько клубов заинтересованы в трансфере Рафиньи из Лидса, информирует Sky Sports. Но есть одна проблема – вингер ведет переговоры с Лидсом и может продлить контракт, рассчитанный до 2024 года.

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Его агент – экс-звезда Барселоны Деку – заявлял, что Рафинья намерен попробовать свои силы на высшем уровне. Следует отметить, что вингер в большинстве своем играет справа в атаке, поэтому позиции Ярмоленко сильнее ухудшатся – сейчас он проигрывает конкуренцию Джарроду Боуэну.

К слову, бразилец провел 19 поединков за Лидс в этом сезоне, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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