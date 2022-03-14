Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что 32-летний футболист активно оказывает помощь родному городу.

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"Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо", – цитирует Чауса Суспільне Чернігів.

Напомним, город, где игрок сборной Украины провел свое детство и делал первые шаги в футболе, подвергается бомбардировкам с первого дня войны. Взять его российским террористам до сих пор не удалось, их планы тотально проваливаются.