Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко продовжує підтримувати нашу країну в час війни з російськими загарбниками.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус розповів, що 32-річний футболіст активно надає допомогу рідному місту.

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"Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці "ніштяки", які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую", – цитує Чауса Суспільне Чернігів.

Нагадаємо, місто, де гравець збірної України провів своє дитинство і робив перші кроки у футболі, зазнає бомбардувань із першого дня війни. Взяти його російським терористам досі не вдалось, їхні плани тотально провалюються.

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