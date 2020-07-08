Ярмоленко стал одним из лучших у Вест Хэма, но потерпел историческое поражение в матче АПЛ

Вест Хэм проиграл Бернли (0:1) в 34 туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе впервые с ноября 2019 года. Счет и обзор матча АПЛ читайте на "Футбол 24".

Борец за выживание принял крепкого середняка. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Бернли на "Футбол 24", стартовал в 20:00 по Киеву. "Молоты" набрали 4 очка за 2 тура, вернув себе надежды на сохранение прописки в АПЛ. Бернли не проигрывал 3 тура, в которых на все команды было забито только 4 гола. В воскресенье Ярмоленко снова классно вышел на замену, но на этот раз его усилия нейтрализовал голкипер Ньюкасла. Последние две встречи команда украинца проиграла "бордовым" с общей разницей 0:5, так что стремилась к реваншу.

Вест Хэм – Бернли: Ярмоленко пытается улучшить положительную серию – онлайн-трансляция матча

На стартовых минутах подопечные Дайча пытались давить на фланг украинца, однако первый удар пришел от хозяев. Соучек приложился издали, значительно выше, чем хотел. Ярмоленко семенил в попытках вывести мяч из-под прессинга, с переменным успехом. У Бернли поинтереснее моменты. Питерс пробивал метров с 13 – очень близко к цели. Выдра, которого сватали в Динамо, из пределов вратарской не смог прошить Фабиански ударом головой, единственное попадание в створ за 15 минут. Соучек трижды попытал счастья за этот же отрезок, вот так опорник в Мойеса! Наконец-то получил Ярмоленко классный пас под удар, но завозился и вынужден был отдавать назад, после чего дальний удар Соучека заблокировали.

Все тот же чешский хавбек расстреливал Поупа с убийственной дистанции – сейв раз. Антонио завершал вторую волну атаки ВХЮ – сейв два, и все это за минуту! Ярмоленко снова оставили пространство на 11 метрах, но украинский вингер и здесь крайне тяжело разворачивался и позволил себя заблокировать. Впрочем, быть бы голу, если бы Боуэн лучше сориентировался на добивании – ужасный прием игрока, который может конкурировать с экс-динамовцем. Наказание мгновенное – Родригес выиграл верх и прошил голкипера Вест Хэма.

"Молоты" могли отыгрываться в следующей же атаке. Антонио получил скидку от партнера, выбежал на свидание с Поупом и попал в штангу. А здесь уже снова Ярмоленко. Классно сыграл Андрей на коротке в штрафной и нашел щель для удара – вратарь вытащил из-под стойки. Парочку достойных моментов создал для партнеров экс-лидер Динамо в первые 45 минут, третий лучший балл в команде Мойеса (6,9 от SofaScore и FotMob, 6,95 по версии WhoScored), хотя именно с его потери в центре началась единственная голевая атака Бернли. Только Антонио отдал больше ключевых пасов (3), но Вест Хэм безжалостно транжирит моменты. По ожидаемым голам ведут лондонцы 1,44 на 0,3, а реальность значительно печальнее (0:1).

HT #PremierLeague#WHUFC 0 (1.41 xG)#BurnleyFC 1 (0.30 xG)



Burnley lead at the break, but are very fortunate to do so, with West Ham creating the best chances of the game #WHUBUR pic.twitter.com/m26v3qoedc — Infogol (@InfogolApp) July 8, 2020

Еще труднее начал выглядеть Ярмоленко после перерыва, а Бернли как назло заставил много защищаться, перехватив инициативу. Как следствие, уже на 61-й минуте Мойес заменил 30-летнего украинца, выпустив второго форварда в помощь Антонио. Именно вышедшй Алле едва не стал мгновенным джокером. Выход на расстрельную дистанцию, удар без помех и классный сейв Поупа ногой, словно в хоккее. Показалось, что закономерно забил Вуд второй гол Бернли, но Бардсли отдал в минимальный офсайд. VAR проверил и отменил взятие ворот.

В какой уже раз вскрыли гости оборону Вест Хэм Юнайтед. Вуд выскочил за спины защитника, и лишь Фабиански выручил. После замены Ярмоленко очень бледно выглядят хозяева, Алле не выглядит готовым, все замены экс-наставника Манчестер Юнайтед как-то мимо кассы сегодня прошли. Впервые за 73 года Бернли дважды обыграл Вест Хэм в чемпионате Англии за один и тот же сезон!