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Вест Хэм – Бернли – 0:1 – видео гола и обзор проигрышного матча Ярмоленко и Ко

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Вест Хэм – Бернли – 0:1 – видео гола и обзор проигрышного матча Ярмоленко и Ко
Вест Хэм – Бернли – видео гола и обзор матча 8 июля 2020

Вест Хэм проиграл Бернли (0:1) в рамках 34-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Вест Хэм – Бернли.

 
Джей Родригес 38’
38’ Джей Родригес

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Бернли на "Футбол 24", стартовал в 20:00 по Киеву. Андрей Ярмоленко впервые с ноября 2019 года вышел в стартовом составе "молотов" и был заменен во втором тайме.

Ярмоленко стал одним из лучших у Вест Хэма, но потерпел историческое поражение в матче АПЛ

Судьбу встречи решил один гол, забитый незадолго до перерыва. После навеса с левого фланга Родригес выиграл воздух и переправил мяч в ворота Фабиански. 0:1 – Вест Хэм ожидает серьезная борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге. Впервые за 73 года Бернли дважды обыграл Вест Хэм в чемпионате Англии за один и тот же сезон – историческое поражение лондонской команды.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Видеоновости Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Бернли Бернли Вест Хэм - Бернли
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