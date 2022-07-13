Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров / колаж з соцмереж

Аль-Айн у своєму твіттері оголосив про прихід Андрія Ярмоленка на правах вільного агента.

Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт з Динамо і посаду в клубі, – Вацко

Українець підписав контракт до кінця сезону 2022/23. Зазначимо, що клуб з ОАЕ очолює Сергій Ребров, який привів команду до чемпіонства у минулій кампанії.

Нагадаємо, 32-річний Ярмоленко перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Хемом. Останнім часом його активно сватали у київське Динамо.