Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході
13 липня 10:08 - Читать на русском
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко обрав сенсаційний розвиток кар'єри.
Аль-Айн у своєму твіттері оголосив про прихід Андрія Ярмоленка на правах вільного агента.
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Українець підписав контракт до кінця сезону 2022/23. Зазначимо, що клуб з ОАЕ очолює Сергій Ребров, який привів команду до чемпіонства у минулій кампанії.
Нагадаємо, 32-річний Ярмоленко перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Хемом. Останнім часом його активно сватали у київське Динамо.
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