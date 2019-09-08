Ярмоленко: Нога не беспокоит, это решение тренерского штаба

Вингер сборной Украины поделился эмоциями после победы над Литвой (3:0).

"Лично я не могу сказать, что мы уже выполнили задачу выхода на Евро. Это футбол и нельзя никогда расслабляться. Нужно двигаться от игры к игре и не смотреть на соперника, кто против нас играет. Сейчас мы показываем хороший футбол и нужно продвигаться в этом направлении. Прогрессировать в каждой игре.

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Воспринял ли я замену с облегчением? Да нет, силы были, чувствовал себя хорошо. Нога не беспокоит. Это решение тренерского штаба, как Андрей Николаевич решил, так и должно быть.

Жалею, что не получилось забить. Но я всегда считал себя командным игроком, поэтому если команда победила – значит все хорошо. Я только набираю форму. Конечно, не могу сказать, что я в лучших своих кондициях. Это нормально, когда ты пропускаешь такой длительный период после тяжелой травмы. Я стараюсь, я работаю, уверен, что все будет хорошо.

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И даже после второй победы над Литвой мы еще не будем на Евро... Ладно, даже если мы выйдем, то что не играть дальше (отборочные матчи – прим.)? Как можно не играть, когда болельщики едут в другую страну, трудно добираются. Как можно выходить и играть спустя рукава? Мы играем за нашу страну, за наших болельщиков. Любая игра – официальная или товарищеская – ты отдаешь все, что у тебя есть", – рассказал Ярмоленко в послематчевом комментарии.

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