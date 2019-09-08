Ярмоленко: Нога не турбує, це рішення тренерського штабу

Вінгер збірної України поділився емоціями після перемоги над Литвою (3:0).

"Особисто я не можу сказати, що ми вже виконали завдання виходу на Євро. Це футбол і не можна ніколи розслаблятися. Потрібно рухатися від гри до гри і не дивитися на суперника, хто проти нас грає. Зараз ми показуємо хороший футбол і потрібно просуватись у цьому напрямку. Прогресувати у кожній грі.

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Чи сприйняв заміну з полегшенням? Та ні, сили були, відчував себе добре. Нога не турбує. Це рішення тренерського штабу, як Андрій Миколайович вирішив, так і повинно бути.

Шкодую, що не вийшло забити. Але я завжди вважав себе командним гравцем, тому якщо команда перемогла – отже все добре. Я тільки набираю форму. Звичайно, не можу сказати, що я в найкращих своїх кондиціях. Це нормально, коли ти пропускаєш такий тривалий період після важкої травми. Я намагаюся, я працюю, впевнений, що все буде добре.

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І навіть після другої перемоги над Литвою ми ще не будемо на Євро... Але гаразд, навіть якщо ми вийдемо, то що не грати далі (відбіркові матчі – прим.)? Як можна не грати, коли вболівальники їдуть в іншу країну, важко добираються. Як можна виходити і грати абияк? Ми граємо за нашу країну, за наших уболівальників. Будь-яка гра – офіційна чи товариська – ти віддаєш все, що в тебе є", – розповів Ярмоленко у післяматчевому коментарі.

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