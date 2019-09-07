Миколенко: Матч против Литвы забудем уже через час

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал разгромную победу над Литвой (3:0).

"Эмоции положительные, но через час забудем о победе. Моя игра? Ничего не изменилось по сравнению с игрой против Люксембурга. Я просто выполнял установку тренера.

Литва – Украина – видео голов

Большое спасибо нашим болельщикам. Казалось, что мы играем дома. Эта победа придаст нам уверенности. Теперь нужно выигрывать следующие игры", – поделился Миколенко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины на выезде разгромила Литву (3:0) благодаря голам Зинченко, Марлоса и Малиновского.

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