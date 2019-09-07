Миколенко: Матч против Литвы забудем уже через час

Евро-2020 — 7 сент 333
-
Квалификация Евро-2020: Турция вырвала трудную победу над Андоррой, Чехия неожиданно уступила Косово
-
Литва – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 7 сент 715
-
Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды ШевченкоЕвро-2020 — 7 сент 1422
-
Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матчаИспания — 7 сент 672
-
Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020Евро-2020 — 7 сент 776