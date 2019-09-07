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Миколенко: Матч против Литвы забудем уже через час

7 сентября 22:06 80 Читати українською
Миколенко: Матч против Литвы забудем уже через час
Виталий Миколенко / Footboom

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал разгромную победу над Литвой (3:0).

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Эмоции положительные, но через час забудем о победе. Моя игра? Ничего не изменилось по сравнению с игрой против Люксембурга. Я просто выполнял установку тренера.

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Большое спасибо нашим болельщикам. Казалось, что мы играем дома. Эта победа придаст нам уверенности. Теперь нужно выигрывать следующие игры", – поделился Миколенко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины на выезде разгромила Литву (3:0) благодаря голам Зинченко, Марлоса и Малиновского.

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Евро-2020 Украина Украина Литва - Украина Литва Литва Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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