toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Малиновский заявил, что сборной Украины рано думать о выходе на Евро-2020 даже после победы над Литвой

06:30 104 Читати українською
Малиновский заявил, что сборной Украины рано думать о выходе на Евро-2020 даже после победы над Литвой
Руслан Малиновский / Сайт УАФ

Хавбек Руслан Малиновский оценил турнирные перспективы сборной Украины после гостевой победы над Литвой

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Нам нужно было играть в свою игру – быструю с хорошим контролем мяча.

Литва – Украина – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мой гол? Яремчук очень удобно сбросил мяч под левую ногу. Не сильно и не слабо. Взял разбег из двух шагов и забил. Помню, что пробил в ближний угол, а как мяч залетел уже не помню. Вчера тренировал удары в эти же ворота.

С мыслями о выходе на Евро-2020 подождите. Еще будет матч с Литвой, затем с Португалией. Будем готовиться к этим играм. Пока рано о чем-то говорить. Три игры еще могут все изменить. Сейчас нужно готовиться к Нигерии", – цитирует Малиновского Динамомания.

Напомним, именно хавбек Аталанты был признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче против Литвы по версии InStat.

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко

blog_ava
Яремчук: Возможно, Шевченко не менял костюм на фарт
00:40
86
Теги
Украина Украина Евро-2020 Литва - Украина Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
49
мин
Армения
16:00
Босния и Герцеговина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук