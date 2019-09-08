Малиновский заявил, что сборной Украины рано думать о выходе на Евро-2020 даже после победы над Литвой

Хавбек Руслан Малиновский оценил турнирные перспективы сборной Украины после гостевой победы над Литвой

"Нам нужно было играть в свою игру – быструю с хорошим контролем мяча.

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Мой гол? Яремчук очень удобно сбросил мяч под левую ногу. Не сильно и не слабо. Взял разбег из двух шагов и забил. Помню, что пробил в ближний угол, а как мяч залетел уже не помню. Вчера тренировал удары в эти же ворота.

С мыслями о выходе на Евро-2020 подождите. Еще будет матч с Литвой, затем с Португалией. Будем готовиться к этим играм. Пока рано о чем-то говорить. Три игры еще могут все изменить. Сейчас нужно готовиться к Нигерии", – цитирует Малиновского Динамомания.

Напомним, именно хавбек Аталанты был признан лучшим игроком "сине-желтых" в матче против Литвы по версии InStat.

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