Настоящим взрывом стало сегодняшнее известие от журналиста Эртана Сюзгюна о возвращении Андрея Ярмоленко в Динамо. Преимущественно, турецкие СМИ выдают желаемое за действительное, но не в этот раз.

Ярмоленко вернется в Динамо, – журналист

Telegram-канал "Бобмбардир" подтвердил потенциальный трансфер капитана сборной Украины в киевский клуб. По информации источника, 32-летний футболист уже успел пообщаться с главным тренером "бело-синих" Мирчей Луческу. Румынский наставник заверил Андрея, что хочет видеть его в Динамо.

Однако это не единственное предложение, которое сейчас есть у Андрея – ранее об интересе к Ярмоленко заявляли в Фулхеме. Также украинцем интересовались несколько европейских клубов, был интерес из чемпионата Турции, а также желание пригласить Андрея в Аль-Айн выразил Сергей Ребров.

Последние 4 сезона Ярмоленко провел в Вест Хэме (85 матчей, 12 голов, 7 ассистов), покинув его в статусе свободного агента. За Динамо Андрей выступал с 2006 по 2017 годы. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Куди перейде Ярмоленко? Слово за Шаблієм