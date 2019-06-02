Ярмоленко не готовится к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что вингер Андрей Ярмоленко не сыграет в матчах отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Андрей остался здесь, чтобы помочь команде. Его присутствие очень важно. У него огромный опыт. Ярмоленко хорошо влияет на команду психологически. Он не занимает ничье место.

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Он только восстанавливается и не готовится. Андрей работал с теми игроками, которые приехали. Вижу, что у него есть прогресс. Был план тренировочного процесса, который Вест Хэм согласовывал с нами, чтобы Ярмоленко не перегружался. У него была легкая работа", – цитирует Шевченко Динамомания.

Сборная Украины сыграет на Арене Львов против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.

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