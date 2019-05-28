"Боруссия Д без моего ведома договорилась с Вест Хэмом о трансфере", – Ярмоленко рассказал об отъезде из Германии

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о деталях перехода из дортмундской Боруссии в Вест Хэм летом 2018 года.

"В Дортмунде мы встретились с сыном владельца Вест Хэма, он спросил, хочу ли я к ним перейти, я сказал: "Да, всегда хотел играть в Англии". Он сказал, что не видит причин, чтобы я не перешел.

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Я сказал: "Ну, подождите, вам еще нужно с Дортмундом договориться". На что он мне показывает бумагу, где уже стоит подпись президента Боруссии. То есть, меня даже никто из руководства не спросил, хочу ли я этого или нет.

Мне доктор из Дортмунда написал, что мне не надо проходить медобследование послезавтра, я говорю: "При чем тут доктор, пусть мне позвонит кто-то из руководства или главный тренер". Позвонил мне Ватцке, сказал, что они планировали это месяц назад, но я об этом вообще не знал", – сказал Ярмоленко программе Бомбардир.

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