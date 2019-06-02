toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

18:22 1379 Читать на русском
Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що вінгер Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

"Андрій залишився тут, щоб допомогти команді. Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце.

"Борусія Д без мого відома домовилась із Вест Хемом про трансфер", – Ярмоленко розповів про від'їзд з Німеччини

Він тільки відновлюється і не готується. Андрій працював з тими гравцями, які приїхали. Бачу, що у нього є прогрес. Був план тренувального процесу, який Вест Хем погоджував з нами, щоб Ярмоленко не перевантажувався. У нього була легка робота", – цитує Шевченка Динамоманія.

Збірна України зіграє на Арені Львів проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня відповідно.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Неймар звинувачений у зґвалтуванні
08:25
3678
Теги
Збірна України Головне Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Сербія Сербія Україна Україна Люксембург Люксембург Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
37
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук