Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що вінгер Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

"Андрій залишився тут, щоб допомогти команді. Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце.

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Він тільки відновлюється і не готується. Андрій працював з тими гравцями, які приїхали. Бачу, що у нього є прогрес. Був план тренувального процесу, який Вест Хем погоджував з нами, щоб Ярмоленко не перевантажувався. У нього була легка робота", – цитує Шевченка Динамоманія.

Збірна України зіграє на Арені Львів проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня відповідно.

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