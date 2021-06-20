Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко предположил, что мог бы вернуться в свой бывший клуб, но для этого нужно, чтобы сошлось много факторов.

"Я думаю, что шансов увидеть меня в Динамо после Евро-2020 мало. На это есть несколько причин. Во-первых, Динамо должно хотеть футболиста Ярмоленко. Во-вторых, у самого футболиста Ярмоленко есть контракт с Вест Хэмом и заработная плата.

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Я оставил какой-то след в Динамо, но не знаю, в каком состоянии буду через год или два. Кто-то может играть и до 37 лет и быть топом, а кто-то в 33 года может уже еле ходить. Я не хочу, чтобы после каждой неудачной игры люди говорили, что я уже старый и непонятно за что получаю деньги. В таком духе.

Речь о возвращении в Динамо пока вообще не идет. Если мне позвонят Игорь Михайлович или Григорий Михайлович и скажут, что я нужен команде, то я сяду и подумаю. Но сейчас в Динамо совсем другая команда. Есть свои лидеры, все изменилось за последние 4 года. Это не та команда, в которой я играл", – сказал Ярмоленко в интервью программе "Вацко Light".

Напомним, действующий контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.

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