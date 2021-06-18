"Перспектива у него была. Но была проблема тогда и она остается до сих пор – ему нужно 3-4 момента, чтобы забить.

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Когда играл Шевченко, то практически 100% – если один шанс есть, то он забивал. А Ярмоленко нужна была пара моментов. Поэтому и вся карьера так сложилась – за границей он не так сильно играл. А топовые футболисты, Месси, Роналду – у них момент и сразу гол", – сказал Гиоане в комментарии Football Hub.

Напомним, Гиоане выступал за Динамо с 2001 по 2011 гг., а Ярмоленко – с 2006 по 2017 годы.

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