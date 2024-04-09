Лидер Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко может золотыми буквами вписать свое имя в историю украинского футбола.

Накануне полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко в матче 23-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:1) отметился голом, который стал для него 143-м в составе киевлян. 34-летний вингер сумел обойти в списке лучших бомбардиров "бело-синих" за годы независимости Максима Шацких, у которого 142 точных выстрела, выйдя на вторую строчку. Лидером Динамо пока остается Сергей Ребров, который успел настрелять 163 гола.

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По информации официального сайта киевлян, если считать все голы, забитые за украинские клубы и национальную сборную, то у Ярмоленко (который до Динамо выступал в УПЛ за Десну) насчитывается 189 мячей (плюс 46 за "сине-желтых"). По этому показателю он сравнялся с нынешним наставником национальной команды.

Как следствие, следующий гол, забитый Андреем в чемпионате за Динамо или в составе национальной сборной Украины, сделает его единоличным рекордсменом.

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