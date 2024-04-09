Лідер Динамо і збірної України Андрій Ярмоленко може золотими буквами вписати своє ім'я в історію українського футболу.

Напередодні півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко у матчі 23-го туру УПЛ проти ЛНЗ (1:1) відзначився голом, який став для нього 143-м у складі киян. 34-річний вінгер зумів обійти у списку найкращих бомбардирів "біло-синіх" за роки незалежності Максима Шацьких, у якого 142 влучних постріли, вийшовши на другу сходинку. Лідером Динамо наразі залишається Сергій Ребров, який встиг настріляти 163 голи.

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За інформацією офіційного сайту киян, якщо рахувати всі голи, забиті за українські клуби та національну збірну, то тут Ярмоленко (який до Динамо виступав в УПЛ за Десну) має 189 м'ячів (плюс 46 за "синьо-жовтих"). За цим показником він зрівнявся з нинішнім наставником національної команди.

Як наслідок, наступний гол, забитий Андрієм у чемпіонаті за Динамо або у складі національної збірної України, зробить його одноосібним рекордсменом.

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