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Ярмоленко может вернуться в Динамо, но не сейчас, – Цыганык

27 марта 22:53 42 Читати українською
Ярмоленко может вернуться в Динамо, но не сейчас, – Цыганык
Андрей Ярмоленко / BBC

Журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" оценил вероятность возвращения Андрея Ярмоленко в киевское Динамо.

"Во-первых, у него очень солидный контракт. Во-вторых, сам Ярмоленко еще в таком возрасте, что он может выдать на гора сезон-два в очень хорошем европейском клубе. Возможно, он вернется в Динамо, но не сейчас. Честно говоря, я даю 99.9%, что пока Ярмоленко в чемпионат Украины не вернется", – сказал Цыганык.

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К слову, контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне украинский легионер "молотов" сыграл 15 матчей, в которых забил 3 гола. Зимой ходили слухи о желании лондонского клуба продать Ярмоленко.

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